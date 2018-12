(ANSA) – TORINO, 26 DIC – Tre punti pesanti per il Torino, che torna alla vittoria contro l’Empoli rilanciandosi in zona Europa League: “Complimenti all’Empoli ma siamo stati bravi a non concedere niente” spiega un raggiante Mazzarri al termine della partita. “Nel secondo tempo – aggiunge il tecnico – siamo entrati in campo come se non fossimo stati in vantaggio, con l’atteggiamento giusto. De Silvestri ha fatto un grandissimo gol, N’Koulou è un cardine della nostra squadra: sono contento della prova dei miei”.