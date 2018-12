(ANSA) – FERRARA, 26 DIC – Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ci teneva a fare un regalo anticipato di Capodanno ai tifosi ma deve accontentarsi dello 0-0 con l’Udinese: “C’è rammarico, certo. I tre punti ci volevano e la squadra ha dato tutto. Ci sono momenti in cui le cose non girano benissimo e noi stiamo vivendo uno di questi. In fase offensiva dobbiamo trovare maggiore qualità, poi va anche sottolineato che non è facile affrontare squadre che mettono otto-nove giocatori dietro la linea della palla. Di positivo c’è che non abbiamo preso gol e in generale la nostra fase difensiva sta migliorando”.