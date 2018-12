(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 26 DIC – Maicon torna in campo a 37 anni. L’ex laterale destro di Inter e Roma ha infatti firmato un contratto ‘a rendimento’ (guadagnerà in base al numero delle partite giocate e delle reti segnate) con il Criciuma, squadra dello stato di Santa Catarina che a livello nazionale disputerà il campionato di Serie B. L’accordo ha durata annuale e riflette il desiderio del giocatore di chiudere la carriera nel club in cui mosse i primi passi da professionista, prima di trasferirsi al Cruzeiro e poi in Europa. “E’ stato Maicon a cercarci – ha rivelato il presidente del Criciuma, Jaime Dal Farra -. E’ un grande idolo, anche il mio, e ha molta qualità ed esperienza, visti i grandi club in cui ha giocato. Parlavamo fin da marzo, e lui ha insistito perchè voleva finire la carriera qui. Fisicamente sta bene, è dimagrito e ha solo bisogno di allenarsi per ritrovare il ritmo partita: in un mese lo troverà e potrà giocare per 90′ di seguito”.