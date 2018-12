(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Maurizio Sarri torna a sorridere in Premier League grazie ad una doppietta di Hazard che permette al Chelsea di battere 2-1 in trasferta il Watford e di tornare al quarto posto. Frena l’Arsenal a Brighton, un 1-1 che consente il sorpasso ai Blues, ora a -4 dal Manchester City. Le due ultime partite del Boxing Day di Premier League vedevano il duello a distanza tra le londinesi che aspirano alla Champions e per ora guardano ancora da lontano la vetta, occupata con grande autorità dal Liverpool.