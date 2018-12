CARACAS – Oggi inizierà l’ultima settimana della stagione regolare della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP), gli unici che ha un posto garantito nei playoff sono i Navegantes del Magallanes. Nei prossimi quattro giorni conosceremo i prossimi cinque invitati alla festa di gennaio, mentre per le altre due sarà tempo di rimboccarsi le maniche e pensare alla stagione 2019-2020.

Nella settimana che ha preceduto il Natale, il Magallanes ha stabilito uno score di 4 vittorie ed una sconfitta, grazie a questa prestazione sono volati in vetta alla classifica ed hanno timbrato il biglietto per i playoff. I Navegantes hanno vinto 8 delle ultime 10 gare disputate.

Lo slugger statunitense Delmon Young, con un passato in Major League Baseball, é uno dei perni dell’attacco della formazione valenciana. Al momento, in 51 gare disputate, ha una media battuta di 305, ha messo a segno 71 hits (16 di questi sono fuoricampo, é l’attuale leader in questa graduatoria) ed ha mandato a punti 46 compagni.

Prima dell’inizio dell’ultima settimana della LVBP il Magallanes ha un record di 34 vittorie e 24 sconfitte, alle sue spalle ci sono i Leones del Caracas (32-27). Mentre i Cardenales de Lara, che durante la scorsa settimana sono stati spodestati dal primo posto sono terzi con (31-27).

La formazione capitolina é prossima alla qualificazione ha come arma in più il cubano Félix Pérez, che nella settimana che ha preceduto il natale, ha messo segno tre homerun ed ha mandato a punti 10 compagni. Ma, sulla testa del pelotero cubano pende la spada di Damocle, nei prossimi giorni potrebbe essere squalificato. Pérez durante la gara Leones-Tiburones é rimasto coinvolto in una scaramucia e potrebbe essere sanzionato e restare fuori nei match decisivi. Oggi, grazie alla sua performance, la Liga Venezolana de Baseball Profesional lo ha designato come giocatore della settimana.

Alle spalle del trio di vetta ci sono Bravos de Margarita (31 vittorie e 28 sconfitte), Tigres de Aragua (28-28), Caribes de Anzoátegui (27-30), Tiburones de La Guaira (27-30) ed Águilas del Zulia (20-36). Tutte hanno possibilità di approdare alla festa di gennaio ad eccezione delle aquile che dipendono da un miracolo sportivo per dire presente.

C’è da segnalare che durante la scorsa settimana, lo slugger Luis Jimenez (Caribes) é arrivato a quota 100 fuoricampo nella LVBP. Con questa cifra, il giocatore dei Caribes, occupa il quarto posto nella speciale graduatoria della pelota venezuelana davanti a lui ci sono pezzi da novanta come Eliezer Alfonzo (138), Alexander Cabrera (135) e Robert Pérez (125).

Oggi sono in programma tre gare: Lara-Zulia (a Maracaibo), Magallanes-Bravos (a Porlamar) e Tiburones-Tigres (a Maracay).

(di Fioravante De Simone)