(ANSA) – BERLINO, 27 DIC – “Non è improbabile che il Parlamento britannico approvi in gennaio l’accordo di separazione”: lo ha detto il Commissario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, al Funke Mediengruppe. Infatti non c’è una maggioranza né per un’uscita senza accordo, né per un nuovo referendum, ha proseguito il Commissario Ue. Oettinger ha poi ricordato che se i britannici non dovessero tenere fede ai loro doveri versando i contributi Ue fino alla fine del 2019, allora i costi della Brexit crescerebbero e nel prossimo anno e “per la Germania ci sarebbe un costo aggiuntivo milionario a tre cifre”.