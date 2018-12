(ANSA) – ROMA, 27 DIC – La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della manovra, dopo il via libera del Senato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Dall’esame della Commissione non sono attese modifiche, in modo da far arrivare il testo in Aula domani mattina con il via libera finale atteso per sabato 29. La legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.