(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Lo show durerà almeno altri due anni. Phil Mickelson e Tiger Woods, dopo l’incontro dello scorso 23 novembre a Las Vegas, si sfideranno anche nel 2019 e 2020. Le due leggende americane del golf hanno infatti firmato un accordo triennale per dare vita a una sfida nella sfida che si protrae ormai da decenni. Per un testa a testa che prevede dunque altre due edizioni. Possibilità di rivincita e sorpasso per The Big Cat. Che dopo la sconfitta arrivata sul green dello Shadow Creek, dopo 22 buche giocate, proverà a riscattarsi. Nonostante le critiche del 1/o round, tra colpi ritenuti non all’altezza e rimborsi da destinare a 500 appassionati – che non si sono potuti godere l’incontro (trasmesso in pay-per-veiw) per problemi tecnici – Mickelson e Woods rilanciano. Perché l’incontro ha comunque attirato l’attenzione di quasi 1 milione di utenti. Restano ora da capire quali saranno date e sede degli incontri. Ma il duello Woods-Mickelson regalerà ancora sorprese.