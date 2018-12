(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Justin Rose (numero 2 mondiale), Sergio Garcia, Henrik Stenson e Ian Poulter al Saudi International di golf, nuovo evento dell’European Tour in programma dal 16 al 19 gennaio a King Abdullah Economic City. Quattro dei grandi protagonisti dell’euro-trionfo in Ryder Cup si uniscono ai fuoriclasse statunitensi Dustin Johnson e Patrick Reed, due dei big già annunciati sul percorso del Royal Greens Golf and Country Club. In campo ci sarà poi pure Thomas Bjorn, capitano del Vecchio Continente nella spedizione di Parigi. Ma sono attese in questi giorni altre sorprese. Perché come sottolineato da Yasir Al-Rumayyan, presidente della Saudi Golf Federation, “questo torneo punta a diventare uno dei più grandi eventi dell’European Tour”. Dopo il rifiuto da 3,25 milioni di dollari di Tiger Woods, dettato anche da motivi di sicurezza, ecco la risposta degli organizzatori del Saudi International. Per una rassegna che si annuncia stellare.