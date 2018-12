(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Caldo e afa fuori del normale nei giorni di Natale in Australia: le temperature sono al di sopra di 24 gradi in molte aree del Paese con punte, in alcuni stati, sopra i 40 gradi. Lo riporta la Cnn. L’Australian Bureau of Meteorology ha emesso l’allarme per possibili incendi in molte aree.