(ANSA) – BORMIO (SONDRIO), 27 DIC – L’austriaco Vincent Kriechmayr, in 1.58.44, è stato il più veloce nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondi di sci alpino maschile di domani a Bormio. Seguono il norvegese Aleksander Kilde (+0,04) e l’altro austriaco Daniel Hemetsberger (+0,19), vera rivelazione delle due prove. Miglior azzurro Dominik Paris (+0,61) con l’ottavo tempo. Christof Innerhofer, il migliore ieri in prova 1, oggi ha voluto testare solo la prima parte del tracciato e poi si è fermato. È’ stato un segno di sicurezza e della volontà di non sprecare energie in vista della gara su una pista massacrante . Più indietro gli altri azzurri con Mattia Casse buon 15/0 (+1,06). Peter Fill ha disertato anche questa seconda prova e dunque domani non gareggerà come già era successo per la discesa di Val Gardena. Ha ancora un doloroso mal di schiena dopo la caduta di Beaver Creek ed ha preferito non rischiare di compromettere il recupero.