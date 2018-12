(ANSA) – TORINO, 27 DIC – Sarebbe agli sgoccioli l’avventura italiana di coach Larry Brown, leggendario allenatore americano della Fiat Torino. La sconfitta di ieri sera con Avellino, e l’imminente doppio impegno contro Cremona e Cantù, sembra portare alla decisione tanto attesa dal pubblico torinese, che nelle ultime partite casalinghe ha inneggiato a Paolo Galbiati, assistente di Brown. Sarà proprio Galbiati il successore dell’americano, non per scelta ma per necessità: a causa del blocco del mercato, in seguito alla vertenza dell’ex Patterson che ha vinto la causa di fronte al tribunale Fiba, i contratti in entrata sono bloccati per i gialloblu. Spazio quindi all’assistente di Brown, che già quest’anno ha guidato la squadra quando il tecnico era negli Stati Uniti per curarsi. Davvero magro il bottino alla guida della Fiat Torino messo insieme da Brown, l’unico nella storia del basket ad avere vinto i titoli Nba e Ncaa