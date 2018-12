(ANSA) – ROMA, 27 DIC – I commercianti francesi, in particolare quelli parigini, chiedono di poter anticipare l’inizio dei saldi per tentare di recuperare parte degli incassi perduti durante i sei weekend di protesta dei gilet gialli. Lo scrive Le Figaro, precisando che la data di inizio delle vendite sottocosto è al momento fissata al 9 gennaio, mentre i commercianti chiedono di anticiparla al 2-3 del mese. Francis Palombi, presidente della Confederazione dei commercianti indipendenti di Francia (Cdf), parla di una perdita media del 25% degli introiti per i propri associati: “Ci riporta ad una situazione che abbiamo già vissuto con gli attentati del 2015, l’effetto è simile”, ha dichiarato a France Info, spiegando di aver avanzato la richiesta di cominciare i saldi subito dopo Capodanno alla sottosegretaria all’Economia Agnès Pannier-Runacher. “Cominciare il 2 o 3 gennaio ci consentirebbe di iniziare il mese in condizioni non troppo catastrofiche”, ha affermato Palombi.