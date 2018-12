(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Mentre l’attuale presidente francese Emmanuel Macron non riesce a sollevarsi dal precipitoso calo nei sondaggi, il suo predecessore Francois Hollande vive un momento di rinnovata visibilità dopo un lungo periodo di ‘semi-oblio’ post-Eliseo, al punto da diventare un appetibile concorrente di un popolare quiz televisivo – l’equivalente di ‘Chi vuol essere milionario’- mandato in onda dall’emittente TF1 che stando al settimanale L’Express ha in effetti tentato di portare l’ex presidente sul piccolo schermo. Hollande avrebbe però rifiutato. Ma probabilmente non per ‘timidezza’, visto che in questo periodo la promozione del suo libro ‘Les lecons du pouvoir’ – che racconta i cinque anni passati all’Eliseo – lo vede particolarmente presente sui media. La partecipazione al gioco a premi sarebbe stata una prima assoluta per un ex presidente, nonché un bel colpo per la trasmissione che ogni anno realizza una puntata con ‘special guest’ che devolvono le vincite in beneficenza.