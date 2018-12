(ANSA) – WASHINGTON, 27 DIC – Alla ripresa dei negoziati in Congresso per tentare di porre fine allo shutdown Donald Trump non molla sul muro: “Ne abbiamo un disperato bisogno per fermare i trafficanti di droga e di esseri umani e i criminali delle gang”, scrive su Twitter il presidente americano, mentre un accordo con i democratici sembra ancora molto lontano.