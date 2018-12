(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Oltre a Insigne e Koulibaly e Rode Krunic dell’Empoli (due turni) sono stati squalificati per una giornata altri otto giocatori in Serie A. Si tratta di Rodrigo Colman Bentancur (Juve), Vitor Franchescoli (Fiorentina), Joachim Chris Andersen (Sampdoria), Marcelo Brozovic (Inter), Rodrigo De Paul (Udinese), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e Gerson Santos Da Silva. Per quanto riguarda gli allenatori il giudice sportivo ha inflitto 10.000 euro di ammenda al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ”per aver al termine della gara (con l’Atalanta, ndr) negli spogliatoi espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale”.