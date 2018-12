(ANSA) – ROMA, 27 DIC – “Non è più accettabile che violenza e morte, anche se avvenuti a distanza dallo stadio, siano tutto quello che sarà ricordato di una giornata di festa sportiva”: il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè, esprime in una dichiarazione all’Ansa la condanna di tutta la Lega, in relazione agli episodi di violenza e razzismo di ieri, aggiungendo che “tutti dovremo contribuire a non esasperare il clima delle partite”. “Tutto il movimento del calcio e i milioni di tifosi per bene sono stati danneggiati da quanto è successo”, ha commentato Miccichè, “non possiamo stare a guardare e faremo quello che è in nostro potere per impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro. Nel prossimo Consiglio Federale affronteremo il tema della sospensione delle partite in caso di manifestazioni discriminatorie: la battaglia contro il razzismo va continuata ad ogni livello senza abbassare mai la guardia perché non possiamo accettare cori come quelli sentiti ieri”. “Tutti dovremo contribuire a creare condizioni positive – aggiunge il presidente della Lega di A – e a non esasperare il clima di avvicinamento alle partite. Per far crescere il nostro sistema, bisogna sviluppare il senso della cultura sportiva, dell’esaltazione della bellezza del gioco e dello stare insieme in armonia. Non è più accettabile che violenza e morte, anche se avvenuti a distanza dallo Stadio, siano tutto quello che sarà ricordato di una giornata di festa sportiva”.