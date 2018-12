(ANSA) – FIRENZE, 27 DIC – Per la partita di campionato di Serie A fra Empoli e Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00 al Castellani, saranno chiusi i settore dedicati abitualmente ai tifosi ospiti. Lo ha deciso la prefettura di Firenze. Per tanto è stata sospesa la vendita dei biglietti della Curva Sud e di Tribuna Laterale Sud e non sarà possibile vendere tagliandi negli altri settori aperti a coloro che risultano essere residenti in Lombardia. Dopo una riunione già svolta questa mattina a Empoli il Gos, il gruppo operativo di sicurezza, si riunirà anche domani per dare seguito ad eventuali nuove disposizioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, e prendere nuove decisioni in merito.