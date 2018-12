(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Un padre americano ha passato il 24 e 25 dicembre in volo per stare accanto alla figlia, assistente di volo della Delta Airlines, così che la ragazza non trascorresse le feste natalizie lontano dalla famiglia. Secondo l’Independent, Hal Vaughn ha preso biglietti per tutti i voli su cui doveva lavorare sua figlia Pierce, attraversando in lungo e largo gli Stati Uniti. Il suo aggiornamento voli su Facebook è presto diventato virale, con ben 138.000 reazioni ai suoi post. La storia è stata condivisa per la prima volta da un passeggero che sedeva accanto a Hal, Mike Levy, durante un volo da Fort Myers (Florida) a Detroit. Poi Pierce è volata con Hal in Massachusetts. Nel frattempo, in 20.000 postavano la foto di Hal e Mike in volo sulla propria pagina Fb.