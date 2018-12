(ANSA) – TORINO, 27 DIC – E’ ufficiale la separazione tra la Fiat Torino e Larry Brown. La società e il leggendario coach americano hanno deciso “di comune accordo e nell’interesse di entrambe le parti, di interrompere la collaborazione”. Lo rende noto la società, che annuncia di avere deciso di affidare la squadra alla guida tecnica di Paolo Galbiati, il vice di Brown; il nuovo allenatore sarà coadiuvato da Stefano Comazzi. Fiat Torino, si legge in una nota, “ringrazia coach Larry Brown per l’impegno profuso in questi mesi alla guida della squadra oltre che per il grande contributo umano che ha saputo trasferire a tutti i componenti della Società”. Allo stesso modo, coach Brown, “dispiaciuto per i risultati che non sono arrivati come avrebbe voluto e sperato, ringrazia la Fiat Torino e la famiglia Forni per la fiducia e la stima dimostrate, senza soluzione di continuità, in tutti questi mesi”.