CARACAS – Più che uno sport è una filosofia, in cui mente e corpo collaborano per conseguire un obiettivo. “Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera”. Quando nel 1984 nelle sale cinematografiche di mezzo mondo sbarcò il primo capitolo della trilogia di Karate Kid, nessuno avrebbe immaginato che la disciplina al centro della pellicola diretta da John Avildsen sarebbe sbarcata ai Giochi olimpici. Lo farà nell’edizione che si disputerà a Tokyo nel 2020.

Tra le protagoniste, o almeno spera di esserci, anche la venezuelana Andrea Armada. La karateca creola ha partecipato nei giorni scorsi nella Serie A di Shangai, in Cina. Dopo questa esperienza é volata in Spagna per continuare la sua preparazione per l’Open che si svolgerà a Parigi nel mese di gennaio.

In un comunicato stampa, Armada ha dichiarato che sta lavorando sodo in Spagna. “Il mio tempo passa tra gli allenamenti e lo studio. E sto ricevendo anche i consigli di un dietologo, una cosa che mi sembra fantastica per l’aspetto agonistico”.

Un sogno nato quando era una bimba, tutto grazie ai Power Rangers, serie televisive d’azione per ragazzi che seguiva con grande entusiasmo. Dopo aver convinto i genitori che voleva praticare il karate, ha visitato il Dojo vicino casa. In questo modo é arrivato il primo contatto di Andrea Armada con il tatami.

“A sei anni ho iniziato ad allenare, tutti i giorni andavo al Dojo. Allora non partecipavo a gare ufficiali, ma lo stesso mi emozionavo. L’amore per questo sport era tale che mi aveva fatto dimenticare che volevo diventare un Power Rangers”.

In questo 2018, la campionessa del tatami ha conquistato la medaglia d’argento nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si sono disputati a Barranquilla in Colombia. “Cerco sempre di portare in alto il nome e la bandiera del Venezuela”.

In Spagna svolge gli allenamenti insieme al suo sensei, Yannis Venizelos, con cui si prepara per centrare l’obiettivo stagionale: il pass per i giochi di Tokyo 2020.

(di Fioravante De Simone)