(ANSA) – LONDRA, 27 DIC – Il capo della polizia di Londra Cressida Dick rileva che la Brexit potrebbe avere effetti negativi sulla pubblica sicurezza. Dick ha spiegato che la polizia avrà maggiori difficoltà nell’accesso ai database attuali ed avrà bisogno di nuove procedure ad esempio per arrestare ed estradare stranieri rapidamente, come un membro Ue. E “sarebbe molto difficile arrivare in breve termine” a nuove regole se prevalesse l’hard Brexit, senza accordi di transizione.