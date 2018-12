(ANSA) – MILANO, 27 DIC – La tripla di Brooks sulla sirena termina la propria corsa sul ferro e l’Ax Milano viene sconfitta a Tel Aviv contro il Maccabi (92-94). La squadra di Pianigiani non riesce a contenere l’estro di O’Bryant (32 punti, 10 falli subiti e una cifra record di 44 di valutazione) e viene crivellato dalla strepitosa vena dall’arco del Maccabi (14/23). All’Olimpia non bastano i canestri dei tre big (Nedovic 17, James e Micov 16) e cinque in doppia cifra. Milano, team per il quale il parquet di Tel Aviv si conferma stregato (non vince qui dal 1987), soffre anche sotto canestro (31-24 a rimbalzo) ma riesce almeno a portare la gara sui propri binari, con ritmo vorticoso e alto punteggio: nel finale di gara però il Maccabi è più freddo e meno confusionario e conquista una vittoria che la rilancia in chiave playoff (5-10). Milano invece resta all’ottavo posto (7-8) e in perfetta media inglese tra gare in casa e in trasferta: nel 2019 avrà bisogna di almeno 8 vittorie per cullare il sogno playoff.