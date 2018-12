(ANSA) – ROMA, 27 DIC – A vederlo in azione con la maglia del West Ham i tifosi della Lazio non potranno fare altro che rimpiangerlo. Felipe Anderson, autore di una doppietta, è stato il match winner nel posticipo di Premier League che la sua squadra ha vinto per 2-1 contro il Southampton. E con le due reti di questa sera Anderson, ora beniamino dei supporter degli Hammers (che con quelli della Lazio sono gemellati) è già arrivato a quota otto nei suoi primi sei mesi di permanenza in Inghilterra. E oggi soltanto una parata decisiva di McCarthy nel finale gli ha impedito di firmare una tripletta. Dopo la partita di questa sera il West Ham è nono in classifica, con 27 punti, mentre il Southampton é 16/o a quota 15.