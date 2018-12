ROMA. – In tanti, dalle opposizioni fino agli Ncc, provano in queste ore a chiamarlo in causa. Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si fa tirare nella partita che infiamma il Parlamento e le piazze. Sulla legge di bilancio ha più volte fatto sentire la sua voce negli ultimi mesi, incoraggiando il dialogo.

Neanche dieci giorni fa ha ricordato il ruolo “centrale” del Parlamento come “espressione e interprete della sovranità popolare”. Ma al passaggio decisivo per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio, con l’obiettivo primario di mettere al riparo i conti pubblici con l’approvazione della manovra, dal Quirinale il silenzio viene rotto soltanto per smentire, come nel caso degli Ncc, che siano stati fatti incontri, interventi diretti o indiretti, e neanche “considerazioni di alcun genere”.

Il capo dello Stato parlerà al Paese, come da tradizione, martedì prossimo, nel discorso di fine anno. Ma non è escluso – sarebbe ancora oggetto di valutazione – che sulla legge di bilancio si pronunci, al momento della firma del testo, con una lettera di accompagnamento diretta al governo. Ma è presto per una scelta del genere, manca ancora il via libero definitivo alla legge di Bilancio.

Chi lo conosce sa che la contrazione dei tempi dell’esame parlamentare, con il record negativo di zero voti in commissione al Senato, non può che preoccuparlo. Ma fonti parlamentari escludono che renda pubbliche le sue perplessità in questa fase, anche perché – sostengono dall’opposizione – le sue parole rischierebbero di suonare come una critica agli stessi presidenti delle Camere.

Nella minoranza c’è chi, come Renato Brunetta, teorizza che sarebbe preferibile l’esercizio provvisorio di bilancio al varo di una manovra “piena di orrori”. Il Parlamento – è la tesi alla base anche del ricorso del Pd alla Consulta – non ha potuto esaminare il testo.

“Non abbiamo inserito nel maxiemendamento nessuna norma che non fosse stata presentata in commissione”, ribatte la sottosegretaria Laura Castelli. Mentre dal governo fanno sapere che ci sarà ampio spazio parlamentare per emendare i decreti su reddito di cittadinanza e “quota 100” sulle pensioni, “che in fondo sono il cuore della manovra”.

Tutte tesi, queste, che non convincono l’opposizione. Ma che il Colle, dopo che Mattarella si è speso per il dialogo con l’Ue e per evitare la procedura d’infrazione, si spenda ora per l’esercizio provvisorio viene considerato – e non da oggi – “impensabile”, tanto che Pd e Fdi frenano sull’idea di Fi di chiedere un colloquio al presidente.

In extremis, il governo prova a sedare le proteste inviando il ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio alla Camera per un’audizione. E ascoltando un mondo in rivolta come quello dell’associazionismo, per l’aumento dell’Ires.

Ma con i sondaggi che segnano le prime flessioni e un inizio d’anno tutt’altro che semplice, si moltiplicano i segnali di tensione tra M5s e Lega. Che si traducono, sulla scena, in un continuo duello comunicativo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Per ‘marcare’ i leghisti ed evitare sorprese, il leader M5s starebbe spingendo per inserire ‘quota 100’ e reddito di cittadinanza in un unico decreto. Ma dalla Lega trapelano perplessità. E filtra ancora la convinzione che i primi assegni per il reddito non possano arrivare prima di giugno.

(di Serenella Mattera/ANSA)