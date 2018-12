(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il premier Giuseppe Conte apre la conferenza stampa di fine anno parlando di una “esperienza innovativa significativa con un mutamento di passo”, con un “modus procedenti” alla luce del sole. Conte fa riferimento alla consequenzialità tra promesse fatte e provvedimenti varati. “Ciò consente ai cittadini di recuperare la fiducia nel sistema politico”. “Stiamo contribuendo a ridurre quella frattura tra classi politiche e cittadini, non siamo il governo delle lobby e dei comitati d’affari. Io non ricevo esponenti di comitati d’affari ma persone che hanno incarichi istituzionali e rappresentano interessi ala luce del sole”, dice tra l’altro. Il presidente del Consiglio lancia quindi una nuova iniziativa intitolata: “Donne e uomini normali, gesti esemplari”. Una iniziativa che avrà come obiettivo l’individuazione di cittadini normali che hanno compiuto gesti che rappresentano un esempio per tutti”.