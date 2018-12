(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Al via le semifinali al “Mubadala World Tennis Championship” di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione che inaugura la nuova stagione del grande tennis internazionale: l’11ma edizione del torneo si svolge sui campi veloci dell’International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi. In palio per il vincitore ben 250mila dollari. Nella prima sfida il sudafricano Kevin Anderson, numero 6 della classica Atp e campione in carica, affronta lo spagnolo Rafa Nadal, secondo nel ranking e già vincitore qui in quattro occasioni (2010, 2011, 2016 e 2017). Cinque i precedenti tra i due nel tour e tutti favorevoli al maiorchino che ha perso unn set soltanto contro il gigante di Johannesburg. Nell’altra semifinale il russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking, sfiderà il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, a segno ad Abu Dhabi per tre edizioni di fila (dal 2012 al 2014). (ANSA).