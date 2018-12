(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi, certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del Mondo e abbiamo un forte risparmio privato”. Lo afferma Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno ricordando di aver creato un sistema che ha avviato un poderoso piano di investimenti (“Investitalia”) che prevede 400 milioni per i comuni da impegnare entro maggio. Grazie a tutto ciò il premier non mette in dubbio la crescita del Paese che sarà “robusta”.