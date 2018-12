(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “Rimpasto di governo? Il discorso esula dalla sensibilità del premier, semmai l’esigenza maturerà in seno a una delle forze politiche, verrà comunicata all’altra, io ne verrò eventualmente messo a parte se fosse un’istanza condivisa e se ci fosse una soluzione prospettata, auspico che sia condivisa e che non destabilizzi l’esperienza di governo”. Così Giuseppe Conte non ha escluso un rimpasto, precisando che al momento “si tratta di un periodo ipotetico del quarto grado”.