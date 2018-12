(ANSA) – VENTIMIGLIA (IMPERIA), 28 DIC – Sono una trentina i tir che da questa mattina, scortati dalla polizia stradale, viaggiano a passo di lumaca e in corteo, sulla statale 20 della val Roja, contro la decisione della Francia di vietare il transito dei mezzi con stazza superiore alle 19 tonnellate in territorio transalpino. Partito da frazione Trucco, a Ventimiglia, il corteo si è diretto all’ex valico frontaliero di Fanghetto, nel Comune di Olivetta San Michele, per poi tornare indietro, creando code e disagi. “Aboliamo il decreto della vergogna” è lo slogan della manifestazione, organizzata da Astra Trasportatori Associati. “Siamo qui per chiedere alle autorità francesi, ai sindaci e al dipartimento di abolire questo divieto che riteniamo discriminatorio – afferma Guido Rossi, segretario di Astra Cuneo – Negli ultimi mesi i camion hanno dovuto percorrere 200 km in più, quando esiste una strada tracciata per collegare la provincia di Cuneo al Ponente della Liguria. Una strada che è stata bloccata da un atto unilaterale”.Aldo Caranta, vicepresidente nazionale e presidente per la provincia di Cuneo di Confartigianato Trasporti, sottolinea: “I francesi non vogliono neanche parlare con noi”.