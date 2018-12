(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “Fermarsi in caso di razzismo? Lo ha detto Ancelotti e lo ha ribadito anche Ulivieri (presidente dell’Assoallenatori, ndr). Sono d’accordo con Ancelotti, un allenatore di grande esperienza: fermarci può essere una soluzione da affrontare in futuro”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, d’accordo con l’allenatore del Napoli sulla decisione di fermarsi in caso di nuovi episodi di razzismo durante la partita.