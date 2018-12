(ANSA) – ZINGONIA, 28 DIC – “L’idea di sospendere le partite e mandare le persone a casa è una grandissima stupidata. A San Siro vanno 60mila spettatori: chiudere gli stadi è una decisione che mi costerna. Non è il modo di prendere provvedimenti. Tutto quello che è contro il calcio a me fa male”. Alla vigilia della sfida col Sassuolo, Gian Piero Gasperini interviene sull’argomento di stretta attualità, le due partite a porte chiuse più una terza senza curva a carico dell’Inter: “Sono situazioni che vanno affrontate, ma farci passare per Paese razzista sarebbe un errore” spiega l’allenatore dell’Atalanta”.