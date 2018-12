(ANSA) – TORINO, 28 DIC – “Juve in crisi? Se ne sento parlare vuol dire che, forse, a qualcuno il panettone è andato di traverso. Se si scherza, forse lo posso accettare…”. Massimiliano Allegri replica così, alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria, a chi ha intravisto nel pareggio di Bergamo una Juventus in crisi. “Tolta la partita di domani, la squadra ha fatto 16 vittorie e 2 pareggi, non sono pochi – osserva -. Poi siamo arrivati primi nel girone di Champions. Mal che vada chiudiamo a 50 punti, non mi sembrano pochi”.