(ANSA) – MILANO, 28 DIC – Radja Nainggolan torna tra i convocati dell’Inter dopo la sospensione per motivi disciplinari (ANSA) – ROMA, 28 DIC – . Il centrocampista belga è stato inserito nella lista dei 22 giocatori a disposizione del tecnico Spalletti per la gara di domani contro l’Empoli, come lo stesso allenatore aveva già preannunciato in conferenza stampa. Torna tra i convocati anche Joao Miranda, fermato negli ultimi giorni da un problema muscolare, mentre l’unico assente sarà lo squalificato Brozovic.