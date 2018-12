(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 28 DIC – “Noi abbiamo ricevuto una lettera da parte della Uefa per l’acquisto di Paquetà ad ottobre, contestano un investimento di quel genere. Ci chiedevano, perché l’avessimo fatto e ci dicevano che forse non potevamo farlo. Così diventa difficile muoversi”. Lo rivela il dt del Milan, Leonardo, parlando con i giornalisti a Milanello durante lo scambio di auguri di fine anno. “Con l’Uefa – prosegue Leonardo, ricordando che il Milan ha presentato ricorso al Tas contro la sentenza sul Fair-play finanziario – ci sarà un continuo incontro, al momento la sola indicazione è di arrivare al pareggio di bilancio nel 2021. Con il ricorso al Tas chiederemo di spiegare e capire tante cose, anche la Uefa dovrà capire delle cose. Non si possono avere le stesse regole per le squadre di Premier League, un campionato che produce cinque volte la Serie A”.