(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sarà in missione a Washington i prossimi 3 e 4 gennaio. Lo rende noto la Farnesina, specificando che il ministro avrà diverse riunioni: in particolare, al Dipartimento di Stato, con il segretario di Stato, Mike Pompeo. Alla Casa Bianca, con il consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton. Al Congresso con alcuni suoi alti esponenti. Nel corso dei colloqui, il ministro Moavero farà il punto sui numerosi profili attinenti alle articolate relazioni bilaterali tra i due Paesi. Nelle discussioni, si aggiunge nella nota, saranno naturalmente in primo piano tutti i principali temi internazionali di reciproco interesse per Stati Uniti e Italia, quali: sicurezza globale, situazione nell’area del Mediterraneo, l’impegno per la stabilizzazione della Libia, il percorso di pace nel Medio Oriente, la crescita economica e sociale in Africa, i rapporti politici, economici e commerciali transatlantici.