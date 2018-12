(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “Per noi calciatori è un problema, non dobbiamo abituarci, anche se negli spogliatoi parlare ancora nel 2018 del colore della pelle fa specie. La sollecitazione di Ancelotti è la reazione normale per uno come lui che ha vissuto anni all’estero. Ora respira a pieni polmoni un malcostume a cui purtroppo noi siamo abituati. Sorprende ciò che avviene perchè tutti i tifosi vorrebbero avere Koulibaly in squadra, ne sono certo.”. Così il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, al telefono con l’Ansa, sui fatti di mercoledì scorso a Milano. “Ma la vera emergenza è un’altra, come ha fatto già notare la commissione antimafia nel suo rapporto su criminalità e certe frange del tifo – ha proseguito Tommasi -. Qualche gruppo utilizza il calcio come pretesto per fare altro Bisogna riportare in tutti la consapevolezza che, parlando di fenomeno produttivo, tutto ciò va a discapito del valore del nostro sport e della attrattività degli stadi. Mercoledì scorso si sono riempiti, ma il ricordo purtroppo resterà un altro”.