ROMA. – Dalla fede sportiva giallo-rossa a quella politica giallo-verde, al vertice di quello che chiama “un amalgama” di colori, il risultato di un’alchimia perfetta che è intenzionato a difendere a spada tratta. Anche dalle insidie che arrivano dalla stessa maggioranza che ritiene capace di poter determinare l’eutanasia del suo esecutivo tramite un seppure ancora “ipotetico” rimpasto di governo: nel caso arrivasse “auspico che sia condiviso e che non destabilizzi l’esperienza di governo” dice, salvo poi smentire anche l’ipotesi.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il primo vero bilancio dei primi sei mesi di governo nella conferenza stampa di fine anno; ammette alcune defaillance ma rivendica il modus operandi, promette correzioni, non esclude un “tagliando” al contratto di governo, chiede tempo e fiducia: “questa esperienza funziona e funzionerà perché si regge su un amalgama perfetto tra giallo e verde. Non una mescolanza ma due colori ben riconoscibili e distinti” che “sarebbe un grave errore tradire”.

Difende quindi i due azionisti di maggioranza, nega litigi, ma abbonda nella difesa della quota gialla del governo. “Plaudo alla forza con cui Di Maio ha portato avanti questa battaglia quando tutti erano contrari” dice parlando del reddito di cittadinanza e dell’esultanza dal balcone di palazzo Chigi. “Luigi Di Maio è stato crocifisso per essersi battuto per una misura di equità sociale”, un intervento che “è uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare” di entrare nella squadra, rivela.

E’ molto attento, però, a provare a restare nel suo recinto di premier super partes: sull’ipotetica di “quarto grado” del rimpasto avverte che “il discorso esula dalla sensibilità del premier”, ricorda che “semmai” accadesse, “l’esigenza maturerà in seno a una delle forze politiche, verrà comunicata all’altra, io ne verrò eventualmente messo a parte se fosse un’istanza condivisa e se ci fosse una soluzione prospettata”.

In quasi tre ore di conferenza stampa il premier riesce varie volte, grazie ad un sapiente eloquio, a dribblare le risposte più dirette, anche a quella in cui gli è stato chiesto se si riconoscesse nel leader della Dc Arnaldo Forlani: “Paragonarmi non ha molto senso, lo dico anche per umiltà. Lascio a voi cogliere eventuali sensibilità comuni”.

Per il resto il presidente del Consiglio non intende dare ascolto alle proteste dei giornalisti per i pericoli per la libertà di informazione (“rivedere un sistema di finanziamento dell’Editoria non è un attentato”), incalza testate come Radio Radicale, Avvenire e il Manifesto invitandole ad imparare a “stare sul mercato” e nega intenti punitivi. Che invece conferma il sindacato dei giornalisti che bolla le sue dichiarazioni come “equilibrismo verbale” e conferma i “chiari intenti ritorsivi” verso chi fa libera informazione.

Poi conferma gli impegni sulla futura sterilizzazione dell’Iva, sulla crescita, sui tagli agli sprechi per i quali annuncia una “task force”, nega la mano di Bruxelles sulle misure in manovra, ammette l’errore compiuto con l’Ires al terzo settore, nega che questa comporti un aggravio della pressione fiscale, conferma la riforma delle autonomie, rivendica la norma che alleggerisce le procedure per gli appalti e conferma che arriverà anche per il settore una riforma del codice. Rinvia invece l’esito dell’esame costi-benefici sulla Tav atteso in questi giorni a “prima delle europee”.

Poi annuncia: sul tema scottante della legittima difesa arriverà una riforma costituzionale. E infine sfiora la gaffe con i pensionati per i tagli alle indicizzazioni: “neppure l’avaro di Moliere forse si accorgerebbe di qualche euro al mese in meno” ironizza prima di attaccare la protesta di piazza: “Ora scendono in campo, ma li ricordo silenti per la legge Fornero”, dice rivolto al sindacato.

(di Francesca Chiri/ANSA)