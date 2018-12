(ANSA) – ROMA, 29 DIC – L’esperienza di Giulio Donati nel Magonza, squadra che milita nella Bundesliga, sembra essere giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riporta il tedesco Kicker, il club è in cerca di una sistemazione per il terzino destro cresciuto nell’Inter. Il contratto di Donati, classe 1990, è in scadenza a giugno dell’anno prossimo e, salvo clamorose sorprese, non verrà rinnovato. Il giocatore potrebbe anche essere ceduto il mese prossimo, durante la finestra di mercato, altrimenti il Magonza rischia di perderlo senza alcuna contropartita.