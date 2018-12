(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Sono giorni densi di interrogativi per l’argentino Ever Banega, centrocampista del Siviglia, che nei giorni scorsi ha ricevuto un’offerta per trasferirsi nell’Arsenal. L’ex interista è nel mirino dell’allenatore spagnolo dei ‘Gunners’, Unai Emery, che vorrebbe portarlo a Londra per dare ordine all’assetto tattico della propria squadra. A Siviglia, Banega si trova bene e non sarebbe del tutto convinto di lasciare l’Andalusia per trasferirsi nella ‘City’. L’Arsenal è in attesa di una risposta da parte del giocatore, che ha contribuito a rilanciare il Siviglia. Il ‘Tanguito’, come viene soprannominato Banega, ha una clausola rescissoria di 20 milioni, che l’Arsenal non ha problemi a coprire per intero.