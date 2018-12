(ANSA) – SEMMERING (AUSTRIA), 29 DIC – La statunitense Mikaela Shiffrin (49″64) è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Semmering (Austria), ultima gara del 2018. Seguono la slovacca Petra Vlhova (50″12) e la svedese Frida Hansdotter (50″17). Per l’Italia, in una specialità nella quale ormai da diverso tempo le azzurre latitano, dopo la prova delle migliori atlete, ci sono Irene Curtoni all’ottavo posto (51″31), Chiara Costazza 12/a (51″91), poi Federica Brignone al momento buona 15/a in 52″61, nonostante il pettorale numero 31. Nella notte a Semmering le temperature si sono abbassate, creando un fondo-pista più duro e compatto rispetto a quello dello slalom gigante disputato ieri. La seconda manche partirà alle 13,30.