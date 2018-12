(ANSA) – ROMA, 29 DIC – “Lo dico da presidente del Parlamento europeo: non possiamo non riconfermare la centralità del Parlamento in ogni sistema democratico, mentre il governo fa l’opposto di quel che sostiene sul Parlamento”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa alla Camera sulla manovra. “Questo è un governo non eletto dai cittadini, ma frutto di un accordo tra due forze che si erano presentate divise alle elezioni – ha aggiunto-. La Manovra aumenta le tasse, colpisce i cittadini più deboli. Risultati economici disastrosi arriveranno, aumenteranno Iva e disoccupazione. Il reddito di cittadinanza sarà pagato dal Nord e andrà a meno persone di quanto promesso e il Sud non avrà nulla”.