(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Aleksander Golovin probabilmente tornerà a giocare in Russia, da dove era partito l’estate scorsa per vestire la maglia del Monaco e dopo avere assaporato l’aria della Ligue 1. Il centrocampista, 22 anni, era stato prelevato dalla società del Principato, che ha pagato al Cska Mosca una trentina di milioni. Il suo trasferimento nel campionato transalpino, tuttavia, si è rivelato un flop e adesso il giocatore potrebbe tornare da dove era partito, ma non per vestire giocare nella vecchia squadra, bensì per finire allo Zenit San Pietroburgo. Il passaggio potrebbe avvenire già nella prossima finestra di mercato. Golovin è stato fra i protagonisti della Russia all’ultimo mondiale, segnando un gol nella partita inaugurale contro l’Arabia Saudita.