(ANSA) – BORMIO (SONDRIO), 29 DIC – “Due vittorie di fila in due giorni. E’ davvero un sogno incredibile che si realizza, soprattutto su una pista come la Stelvio”: non sta comprensibilmente nella pelle Dominik Paris dopo questa sua nuova storica impresa. Il jet azzurro sugli sci ha fatto una gara davvero eccezionale vincendo dopo la discesa anche il SuperG di Bormio sulla Stelvio, una pista che mai e’ stata amata dagli azzurri in questa disciplina. “Non è stata una gara semplice – racconta ‘Domme’, come lo chiamano gli amici e che oggi ha collezionato il successo n.11 in carriera ed il 26/o podio – perché’ ho sbagliato all’attacco della diagonale della Carcentina ed ho perso tempo. Ma ho tenuto duro e sono andato avanti sino a quando le cose, dopo il salto del muro di San Pietro, hanno cominciato a girare e sono venuto giù sciolto. La Stelvio e’ una pista durissima, difficile che richiede tutte le caratteristiche di un velocista. Servono coraggio, tecnica ma anche molta testa per sapere dove si può’ e si deve spingere di più”.