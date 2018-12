(ANSA) – ROMA, 29 DIC – “Lui è un ragazzo sensibile, di persona ha tutte le qualità di chi si comporta bene. A volte viene attratto da altre cose, giocando nell’Inter se ne hai molte davanti al calcio non arrivi a certe classifiche. Ha tre o quattro cose che vengono prima, e vanno ‘smucchiate'”. Così Luciano Spalletti commenta a Sky il ritorno in campo di Radja Nainggolan., subentrato nel corso della partita di Empoli. “Radja è stato scelto perché ci mancava qualche vampata – dice ancora il tecnico dell’Inter – lui alza il livello della gestione e del comportamento anche quando ti salta addosso non facendoti ripartire. L’ho messo perché poteva darmi una mano, è una valutazione da allenatore. Poi gli vogliamo bene, anche se il padre deve brontolare”.