(ANSA) – SAN PAOLO, 29 DIC – il San Paolo ha ufficializzato il ritorno dalla Cina, dove giocava nell’Hebei Fortune, di Hernanes, il ‘Profeta’ ex Lazio, Inter e Juventus. Per liberarlo dal contratto che lo legava ancora per un anno solare al club cinese, il San Paolo ha accettato di pagare 3 milioni di euro. “Per me c’è solo il San Paolo”, ha commentato via social il calciatore.