(ANSA) – REGGIO EMILIA, 29 DIC – “Ventotto punti rappresentano per noi un buon bottino ma per puntare all’Europa dovremo fare di più nel girone di ritorno. Soprattutto partire meglio rispetto all’andata. Il mercato? Può essere una opportunità se vogliamo lottare su più fronti, soprattutto per tenere il passo di squadre più attrezzate di noi”. Così Gian Piero Gasperini, che non nasconde le ambizioni dell’Atalanta in vista del girone di ritorno dopo il 6-2 al Sassuolo. Sulla partita aggiunge: “Abbiamo dominato il primo tempo. Nel secondo si è riaperto il risultato ma mai la partita, nel senso che pur subendo due gol abbastanza casuali, non c’erano le condizioni per soffrire. Ilicic è un’arma fondamentale. Ho preferito, visti gli impegni così ravvicinati, impiegarlo quando la partita avrebbe vissuto i momenti decisivi”.