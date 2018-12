(ANSA) – UDINE, 29 DIC – “Abbiamo fatto una gran bella partita, non solo per produzione di gioco. E’ stata un’altra partita in cui non si è concesso quasi nulla agli avversari mantenendo l’armonia nella costruzione”. Il tecnico dell’Udinese Davide Nicola si prende i 3 punti ma punta l’accento soprattutto sul fatto che “si è giocato bene perché si sta andando avanti con il lavoro”. Poi spiega i cambi apportati negli 11, “complice anche l’assenza di De Paul”, in particolare con Behrami piazzato come mezz’ala. “Era fondamentale avere un giocatore aggressivo su Barella e dare copertura alle sgroppate di Larsen – chiarisce – sono convinto che possa fare questo ruolo oltre al frangiflutti davanti alla difesa. Il gol è stato la ciliegina; per questo l’ho indicato. Sono contento che portiamo in gol tanti giocatori diversi”. Infine su Lasagna: “Sta iniziando a fare quello che gli stiamo chiedendo, se gioca così può diventare molto importante, se ci avessero accordato anche il secondo rigore lo avrebbe calciato ancora lui”, assicura.