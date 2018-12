(ANSA) – LONDRA, 29 DIC – Liverpool travolgente, e sempre più leader del campionato inglese: il sogno di rivincere il titolo nazionale a 29 anni dall’ultima volta, nel 1990 quando la Premier League si chiamava ancora First Division, diventa sempre più concreto. Oggi infatti i Reds hanno rifilato una cinquina all’Arsenal che era andato in vantaggio con Maitland-Niles all’11’. Poi però la tripletta di Firmino e le reti di Manè e Salah (su rigore) hanno ribaltato il match. Oltretutto il Liverpool ha beneficiato anche dell’inaspettata sconfitta in casa del Tottenham, 1-3 contro il Wolverhampton. Dopo la rete del solito Kane, sono arrivate le marcature dei Lupi con Boly, Jimenez e Helder Costa. Così ora la squadra di Pochettino, seconda in classifica, vede il proprio svantaggio salire a -9. Domani gli Spurs potrebbero essere scavalcati dal Manchester City, impegnato a Southampton: in caso di vittoria i Citizens andrebbero a -7 dal Liverpool. Sorride anche il Fulham di Ranieri, che con un gol al 91′ di Mitrovic ha battuto l’Huddersfield.