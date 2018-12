(ANSA) – NAPOLI, 29 DIC – “Il bilancio del girone è positivo, abbiamo fatto il nostro dovere. Niente di eccezionale, ma un cammino in linea con le qualità della squadra. Penso che si possa e si debba fare meglio”. Carlo Ancelotti dà una sufficienza al suo Napoli al termine del girone d’andata che si chiude con una vittoria stentata contro il Bologna e con nove punti di ritardo dalla Juventus. Il tecnico sprona la squadra: “Ci prendiamo il buono di questa prima metà – dice – ma nella seconda parte si deve dare di più”. E di più si doveva dare anche oggi, precisa il tecnico: “La gara di oggi non è stata brillante, l’abbiamo vinta col carattere. E’ anche normale un calo, è generale in serie A, non si vede un grande calcio in questo momento. Gli obiettivi di fine stagione? Sono tutti lontani. Forse per la Juve l’obiettivo è più vicino ma dobbiamo guardare davanti a noi perché siamo più vicini al primo che al quinto posto. Poi iniziano altre due competizioni e saremo competitivi”.